CATANIA – 2018/19 vs 2019/20: da Sottil a Lucarelli, rendimento a confronto. Dieci punti di differenza

Serie C al momento ferma, causa Coronavirus. Ne approfittiamo per confrontare il ruolino di marcia del Catania attuale in campionato con quello risalente della passata stagione, dopo la disputa di 30 partite. Ebbene le statistiche indicano come la squadra rossazzurra abbia fatto registrare un divario di dieci punti. Nel medesimo periodo considerato, hanno guidato il Catania Andrea Sottil e Walter Novellino nel 2018/19, Andrea Camplone e Cristiano Lucarelli in questo campionato.

Contesti differenti, avversarie diverse. Nella precedente annata il Catania fece a lungo i conti con il tristemente noto caso dei mancati ripescaggi, che costrinse l’Elefante a recuperare un numero significativo d’incontri in pochissimo tempo con chiare ripercussioni. Disagi ancor più evidenti in questa stagione per le note problematiche di natura societaria.

Migliore il rendimento offerto nel complesso dal Catania della gestione Sottil/Novellino avendo collezionato qualche vittoria in più e, soprattutto, subendo decisamente meno reti. Qualcosa a cui lo staff tecnico di Lucarelli ha lavorato in maniera molto intensa in questi mesi, con progressi sensibili nell’ultimo periodo prima di arrivare, sul più bello, al brusco stop dettato dall’emergenza Covid-19. Simili, invece, i dati sui gol all’attivo.

Questo, pertanto, il riepilogo statistico del campionato rossazzurro dopo 30 gare giocate a confronto con il torneo precedente:

CATANIA – CAMPIONATO SERIE C 2019/2020 (Camplone/Lucarelli)

Vittorie: 13

Pareggi: 8

Sconfitte: 9

Gol fatti: 39

Gol subiti: 38

Media gol fatti a partita: 1,3

Media gol subiti a partita: 1.27

Differenza reti: +1

Punti: 47

Media punti a partita: 1.57

CATANIA – CAMPIONATO SERIE C 2018/2019 (Sottil/Novellino)

Vittorie: 17

Pareggi: 6

Sconfitte: 7

Gol fatti: 42

Gol subiti: 23

Media gol fatti a partita: 1,4

Media gol subiti a partita: 0.77

Differenza reti: +19

Punti: 57

Media punti a partita: 1.9

