CATANIA AIUTA CATANIA: la situazione aggiornata al 30 marzo, i catanesi hanno già donato più di 55mila euro

In data 30 marzo 2020, sono già 55.610 euro i fondi donati dai cittadini che stanno rispondendo all’appello del sindaco Salvo Pogliese per la sottoscrizione di solidarietà “CATANIA AIUTA CATANIA” con il sistema digitale di crowdfunding, per aiutare le numerose famiglie catanesi in difficoltà a causa dell’emergenza del Coronavirus.

Circa 900 persone, solo nelle prime 48 ore, hanno già effettuato la propria donazione, con elargizioni di vario taglio, collegandosi tramite pc o smartphone, al link https://www.gofundme.com/f/catania-aiuta-catania della campagna di raccolta fondi.

Tra coloro che hanno effettuato la donazione, il sindaco Salvo Pogliese e gli assessori della giunta comunale che hanno donato parte dell’indennità mensile, peraltro già decurtata del 30% per via del dissesto dell’Ente. Anche diversi consiglieri hanno già fatto sapere che nelle prossime ore verseranno anch’essi una parte del compenso istituzionale.

Cliccando nella piattaforma digitale www.gofundme.com/f/catania-aiuta-catania, si sceglie “Fai una donazione” da donare alla causa “Catania aiuta Catania” e si indica la somma da versare, minimo 5 euro; si inserisce il proprio nome (ma si può donare anche in maniera anonima) e i dati della propria carta di credito. Il programma GoFundMe – che si sostiene grazie alle offerte che i donatori possono lasciare facoltativamente – protegge, verifica e valida la transazione nella massima sicurezza e trasparenza.

