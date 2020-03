CATANIA: stessi punti in casa e fuori nelle ultime 5 gare

Essere in grado di fare risultato ovunque, obiettivo fondamentale per una squadra ambiziosa. Un altro dato statistico che conferma il buon momento attraversato dal Catania riguarda il rendimento offerto tra le mura amiche e lontano dal “Massimino”. Nelle ultime cinque partite di campionato, i rossazzurri hanno collezionato lo stesso numero di punti (8) in casa e fuori. Segno che squadra sta cercando di acquisire una precisa identità senza snaturare se stessa sia alle pendici dell’Etna che in trasferta. Quasi identico, inoltre, lo score di gol fatti e subiti nel medesimo periodo considerato: 5 reti all’attivo e 4 al passivo giocando in casa, 4 realizzazioni effettuate ed altrettante subite lontano dal “Massimino”.

