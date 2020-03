CATANIA: Torre del Grifo chiuso ma programma personalizzato per i giocatori

Sospeso il campionato, alla luce della diffusione del Coronavirus, le società di Serie C fanno i conti con i danni derivanti dal totale azzeramento d’introiti ma, quantomeno, possono beneficiare dello slittamento della scadenza per il pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Carriera dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di gennaio e febbraio 2020.

In casa Catania, il centro sportivo Torre del Grifo Village è chiuso e gli allenamenti sono sospesi almeno fino al 17 marzo, attendendo nuove disposizioni normative. Intanto però gli atleti svolgeranno attività singolarmente seguendo un programma personalizzato assegnato dallo staff tecnico.

