CATANIA – VIBONESE: il “Massimino” resta tabù per i calabresi, come cambia la storia del match

Terzo incrocio casalingo all’attivo per il Catania con la Vibonese. Lo stadio “Angelo Massimino” si conferma tabù per la generosa e volitiva formazione calabrese, sconfitta per 2-1 domenica. Precedentemente, alle pendici dell’Etna, il 27 novembre 2016 il Catania allora guidato da mister Pino Rigoli riuscì ad avere la meglio soltanto nell’ultimo quarto d’ora di gioco e anche allora il match-winner dell’incontro fu Andrea Mazzarani. La scorsa stagione, in occasione dell’esordio interno in campionato, i rossazzurri si imposero con un perentorio 3-0. Capitan Marco Biagianti aprì le marcature, nella ripresa gli etnei misero in cassaforte il risultato con altre due reti siglate da Francesco Lodi su rigore e dal difensore Ramzi Aya.

BILANCIO AGGIORNATO PRECEDENTI:

Vittorie Catania: 3

Pareggi: 0

Vittorie Vibonese: 0

Gol Catania: 6

Gol Vibonese: 1

Differenza reti: +5

Lega Pro 2016-17 Catania 1-0 Vibonese

Serie C 2018-19 Catania 3-0 Vibonese

Serie C 2019-20 Catania 2-1 Vibonese

