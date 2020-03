Il filmato contenente le azioni salienti della gara, valida per la 29/a giornata del girone C di Serie C, che il Catania ha disputato contro la Vibonese allo stadio “Angelo Massimino”: 2-1 il risultato finale. Vittoria all’ultimo respiro per i rossazzurri. Marcatori Curcio (2′), Emmausso (36′) e Mazzarani (87′).

