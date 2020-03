CHAMPIONS LEAGUE (Video): Coronavirus, la rabbia di Klop ed il vergognoso gesto di Diego Costa

Gesto vergognoso, quello dell’attaccante dell’Atletico Madrid Diego Costa che, in occasione del confronto di Champions League con il Liverpool, uscendo dallo stadio ha simulato colpi di tosse ai giornalisti presenti non comprendendo la gravità della diffusione del Coronavirus. Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp, invece, vedendo alcuni suoi tifosi che gli tendevano la mano per chiedergli il cinque ha risposto così: “Togliete queste mani, fot***i idioti!”. Ecco di seguito riportati i filmati in questione:

We all knew Diego Costa was a madman but this guy might be a legit freak, here he is “coughing” at reporters in the mixed zone after the game against Liverpool at Anfield yesterday.

I totally respect his shithousery but this is just stupid. 🤦‍♂️🤡 pic.twitter.com/pXmHmZtoID

