Rimbalza in queste ore un’ipotesi proveniente dal Comitato scientifico del Governo. A seguito della diffusione del Coronavirus, potrebbe essere disposto per 30 giorni l’annullamento di tutti gli eventi sportivi che comportino l’affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro. In alternativa, gare disputate in assenza di pubblico. Vedremo se ci saranno sviluppi concreti.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***