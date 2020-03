CORONAVIRUS: anche a Catania lo smistamento del farmaco Tocilizumab

L’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza ha deciso che l’ospedale “Villa Sofia-Cervello” di Palermo e il policlinico “Vittorio Emanuele” di Catania saranno i due hub per l’acquisto e lo smistamento del RoActemra (Tocilizumab), il medicinale finora utilizzato con successo per il trattamento dei pazienti affetti da polmoniti causate dal Covid-19. La struttura palermitana è stata individuata come riferimento per i Centri ospedalieri del bacino occidentale (Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani), quella catanese per la zona orientale (Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa). Il Tocilizumab è un farmaco nato per curare l’artrite reumatoide ed è iniettato per via endovenosa.

