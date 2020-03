CORONAVIRUS: fondazione in soccorso dell’ospedale di Enna grazie anche all’intervento di Lo Monaco

La Only The Brave Foundation, fondazione che fa capo a Renzo Rosso (patron del Vicenza) e raggruppa marchi come Diesel, 55DSL, Maison Martin Margiela, Viktor & Ro, porta avanti la campagna per attrezzare i piccoli centri convertiti in aree dedicate alla cura dei pazienti affetti da Coronavirus. Tra questi centri figura l’ospedale Umberto I di Enna, grazie anche all’intervento del Direttore Generale del Catania Pietro Lo Monaco, amico di Arcangelo Russo, primario ortopedico del presidio ospedaliero ennese ed ex medico del club rossazzurro. Si cerca di venire incontro reperendo macchinari specifici come ventilatori polmonari e attrezzature per le terapie intensive, anche a protezione del personale sanitario.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***