CORONAVIRUS: Gabbiadini, secondo caso in Serie A. Calcio europeo, meeting il 17 marzo

L’U.C. Sampdoria informa, attraverso l’emissione di un comunicato ufficiale, “che il calciatore Manolo Gabbiadini è risultato positivo al COVID-19, ha qualche linea di febbre, ma sta bene. La società sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa”. Si tratta del secondo caso in Serie A dopo il difensore della Juventus Daniele Rugani. Nel frattempo, sempre in merito alla diffusione del Coronavirus, si apprende tramite un’altra nota ufficiale, che “la Uefa oggi insieme alle 55 federazioni europee all’associazione dei club (Eca), all’European League e ai rappresentanti Fifpro (sindacato dei calciatori) ha organizzato un meeting in videoconferenza che si terrà martedì 17 marzo per discutere tutti insieme della situazione del calcio europeo. Si discuterà anche dei campionati di ciascuna nazione, delle competizioni europee inclusa Euro 2020”.

