CORONAVIRUS IN ITALIA: 86.498 casi di cui oltre 1.200 in Sicilia. Quasi mille decessi in un giorno

Secondo i dati comunicati dalla Protezione Civile in Italia (c’è una discrepanza di 10 casi rispetto alle informazioni diffuse dalla Regione Siciliana), dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, si registrano 86.498 casi di persone che hanno contratto il Covid-19 (5.959 in più rispetto a ieri). Di queste, 9.134 sono decedute (+969) e 10.950 guarite (+589). Attualmente i soggetti positivi sono 66.414 escludendo i morti e guariti. I pazienti ricoverati con sintomi sono 26.029, mentre 3.732 in terapia intensiva (+120) e 36.653 in isolamento domiciliare fiduciario.

In Sicilia, invece, sono 1.260 i casi complessivi (+96): 500 pazienti ricoverati, 75 in terapia intensiva, 668 in isolamento domiciliare, 1.168 i siciliani attualmente positivi (ad esclusione di morti e guariti), 53 i guariti e 39 decessi.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***