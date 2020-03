CORONAVIRUS IN ITALIA: mascherine in arrivo da tutto il mondo ma anche di produzione italiana

L’Italia si mobilita affinchè arrivi il più alto numero possibile di mascherine. Nei giorni scorsi sono state sbloccate le mascherine nelle dogane di tutto il mondo e ne sono arrivate 2 milioni e mezzo dal Brasile, un milione e mezzo dall’Egitto, altri tre milioni dalla Cina, 40mila dall’india, 120mila dalla Repubblica Ceca. Ma non basta. Da lunedì parte una prima quota di produzione italiana di mascherine su larga scala, come annunciato da Domenico Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, al termine di una riunione con il gruppo di lavoro. Saranno prodotte da 25 aziende del settore moda 200.000 mascherine chirurgiche al giorno, 500.000 dalla prossima settimana e 700.000 al giorno dalla successiva. Le imprese del settore dell’igiene personale da lunedì 30 marzo realizzeranno 150.000 mascherine al giorno, 400.000 dalla prossima settimana e 750.000 al giorno in quella successiva.

