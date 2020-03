CORONAVIRUS NEL CALCIO: dietrofront Napoli. Materazzi, all’asta maglia Mondiali. Terim positivo. Mourinho aiuta gli anziani. Real Madrid, addio Sanz

Ultime notizie legate alla diffusione del Coronavirus nel calcio italiano ed estero.

In Serie A il Napoli fa dietrofront, decidendo di sospendere l’attività sportiva fino a data da destinarsi. Lo stesso dicasi per Atalanta e Lazio. Merita di essere menzionata l’iniziativa del Campione del Mondo 2006 Marco Materazzi, pronto a scendere in campo per l’emergenza COVID-19. Ha messo all’asta la sua maglia azzurra di Germania 2006 autografata per raccogliere fondi a sostegno della Croce Rossa.

Lasciando l’Italia, attraverso i propri account social l’allenatore del Galatasaray Fatih Terim, ex Fiorentina e Milan, ha ammesso di essere positivo al Coronavirus: “Secondo i risultati dei test effettuati oggi, sono positivo al Coronavirus – scrive – Mi trovo in ospedale e sono in buone mani. Non vi preoccupate. Al più presto farò altre comunicazioni”.

Un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano, Josè Mourinho, viene in soccorso di alcuni anziani residenti nella zona nord di Londra unendosi all’associazione Age UK per distribuire beni di prima necessità alle persone chiuse in casa per l’emergenza Coronavirus. In Spagna, invece, lo storico ex Presidente del Real Madrid Lorenzo Sanz si è spento all’età di 76 anni a causa di alcune complicazioni legate al contagio da Coronavirus.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***