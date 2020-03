CORONAVIRUS – Il sindaco di Messina: “Droni ovunque… dove ca…o vai? Vi becco a uno a uno!”

Il sindaco di Messina Cateno De Luca continua a prestare particolare attenzione al tema Coronavirus legato a chi infrange i divieti imposti per evitare contagi. Attraverso un video su Facebook, De Luca ha annunciato che controllerà i cittadini attraverso dei droni sui cieli di Messina, minacciando i cittadini: “Droni ovunque… dove ca…o vai? Torna a casa. Né passiu, né babbiu. Non si esce da casa. Non vedo l’ora di controllare tutti con gli schermi”. La voce registrata del sindaco dice: “Non si esce! Questo è l’ordine del sindaco De Luca e basta, vi becco a uno a uno. Non vi posso impedire formalmente di uscire da casa? Bene, vi impedisco di passare sul suolo pubblico, non si esce da casa, non si esce”.

