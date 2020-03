CRISCITIELLO: “Serie C a 40 squadre e venga consentito il semiprofessionismo”

Il calcio italiano ha bisogno di una riforma. Soprattutto adesso che l’emergenza Coronavirus ha bloccato il campionato. Sempre più opinionisti e addetti ai lavori ne sono convinti. Questo il pensiero di Michele Criscitiello, Direttore di Sportitalia, attraverso un editoriale redatto per tuttomercatoweb.com:

“La verità è che tutto il sistema, questa volta, dovrebbe sfruttare questa lunghissima pausa per ridarsi delle regole. Da cambiare, con lo Stato, la legge sui diritti tv ed abolire il decreto dignità. Consentire alla serie C il semiprofessionismo e tagliare, quanto prima, il numero dei club in A, in B e in C. Ne bastano 18 in A, 18 in B, 40 in C (2 gironi da 20) e 100 in D (5 gironi da 20)”.

