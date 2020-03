Dopo avere fatto il punto della situazione legata all’infermeria, menzione a parte per Davis Curiale. L’attaccante ha effettuato il primo test settimanale in gruppo. Segno che si avvicina il recupero. Nei giorni scorsi ha manifestato, via social, la speranza di rientrare già in occasione di Bisceglie-Catania. Le sue condizioni saranno ulteriormente valutate nei prossimi giorni.

