Nono gol in questo campionato per l’attaccante Michele Emmausso. Il classe 1997 attualmente in forza alla Vibonese conferma la bontà della stagione sin qui disputata. Domenica, a Catania, ha ritrovato la via della rete lontano dalle mura amiche che mancava da Bisceglie. Era il 15 dicembre scorso e la sua squadra non andò oltre il risultato di 1-1 allo stadio “Ventura” dopo essersi portata in vantaggio al 69′.

