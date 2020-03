FURLAN vs MARTINEZ: confermate le gerarchie, lo spagnolo resta vice

Un problemino fisico aveva suggerito a mister Cristiano Lucarelli di non rischiare l’impiego dal 1′ di Jacopo Furlan nella gara casalinga di campionato con la Vibonese. Occasione da sfruttare per il portiere spagnolo Miguel Martinez, precedentemente utilizzato solo in Coppa Italia nella stagione regolare. Malgrado la bontà della prestazione offerta da Martinez al “Massimino”, nel successivo confronto stagionale di Bisceglie Furlan si è ristabilito fisicamente, incassando di nuovo la fiducia di Lucarelli e mantenendo inviolata la propria porta. A difesa dei pali, pertanto, le gerarchie non cambiano. E’ Furlan l’estremo difensore titolare in casa Catania, con Martinez pronto a dimostrare il proprio valore quando chiamato in causa.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***