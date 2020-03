GHIRELLI (Pres. Lega Pro): “Appuntamenti fiscali rinviati, si può giocare sino al 30 giugno”

Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli commenta la conclusione del Consiglio Federale ai microfoni di tuttoreggina.com:

“Sono stati approvati tutti i provvedimenti che volevamo, si può giocare sino al 30 giugno, sono stati rinviati gli appuntamenti fiscali del 16 marzo al 12 aprile, poi il Governo li rinvierà a giugno. Il 23 marzo ci sarà il Consiglio Federale per definire le ipotesi per la conclusione del campionato, in alternativa faremo delle ipotesi per situazioni di emergenza, ma le promozioni e le retrocessioni ci devono essere. La prima scelta è la conclusione regolare del torneo, anche entro il 30 giugno. Il 23, in caso di cataclisma che non ci auguriamo, prenderemo in considerazione eventuali alternative, ma con il punto fermo delle promozioni e retrocessioni. Allenamenti? Ci sono in ballo delle trattative tra le varie Leghe e l’AIC, si sta pensando a 10 giorni di ferie senza spostarsi dalle sedi dei club, così da non trovarci in difficoltà a giugno, quando eventualmente salterebbero giorni di ferie”.

