GHIRELLI (Pres. Lega Pro): “Chiederemo anche spostamento iscrizioni. Play Off ristretti? Dovremo farci trovare pronti”

Il Coni si è già espresso, ma si attende il Consiglio Federale di martedì per l’ufficialità della sospensione del campionato. Ne parla Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pro, ai microfoni di tuttoc.com:

“Domani c’è un Consiglio Federale convocato per valutare l’ipotesi di sospensione del campionato. Per quanto riguarda le gare di oggi, si sta completando la giornata iniziata ieri. Mentre i recuperi delle settimane precedenti sono stati spostati a mercoledì. Per uniformarci a quelle che saranno le direttive della FIGC. Stop agli stipendi? Anche questo sarà oggetto di discussione nella giornata di domani. Bisognerà spostare i pagamenti dei contributi e della fiscalità in scadenza il 16 marzo. E discuteremo anche se far scivolare in avanti una parte degli emolumenti. Anche perché c’è una sofferenza reale, in Serie C parliamo di imprenditori che hanno imprese. E visto lo stallo dell’economia i nostri presidenti rischiano di pagare due volte dazio. Anche per questo il governo dovrà intervenire sul comparto economico. Play off ristretti? Dovremo farci trovare pronti e con un piano già stabilito per qualsiasi evenienza. Intanto chiederemo uno spostamento delle iscrizioni al 29 giugno, recuperando così una settimana rispetto al previsto”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***