“Grazie amico per aver donato questa maglia speciale”. “Una super-maglia”, come la definisce Marco Biagianti su Instagram: si tratta della casacca n.10 indossata dall’atalantino Alejandro Gomez in Champions League il 22 ottobre 2019. Anche il ‘Papu’ partecipa dunque all’asta su Ebay organizzata dal capitano rossazzurro per finanziare alcuni ospedali di Catania. La 10 di Gomez ha già oltrepassato i 500 euro.

