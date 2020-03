INCASSI DA BOTTEGHINO – 2018, 2019 e 2020: primi mesi a confronto. Due anni fa cifre nettamente più alte

La Lega Pro è una sorta di campionato a perdere. Sono infatti molteplici le immissioni di capitale dei club partecipanti e soltanto poche società possono beneficiare di una buona affluenza di pubblico per fare cassa. In più, la diffusione del Coronavirus e la sospensione del campionato non aiuta. Focalizzando l’attenzione sui numeri registrati in casa Catania alla voce incassi dal botteghino, è facile riscontrare il calo piuttosto evidente dalla stagione 2017/18 ad oggi.

Confrontando la situazione relativa alle gare di campionato disputate al “Massimino” nei primi tre mesi del nuovo anno solare, nel 2018 l’incasso era pari a 140.099 euro. Numeri molto diversi nel 2019, con entrate pari a circa 55mila euro. In questo torneo di Serie C le cifre riferite agli inizi del 2020 evidenziano un calo ulteriore, avendo raggiunto all’incirca la somma di 50mila euro malgrado il Catania abbia fin qui giocato un buon numero di partite in casa. Negli ultimi incontri, comunque, con il ritorno del cuore pulsante del tifo ed alcune agevolazioni per la tifoseria volute dal neo A.D. Giuseppe Di Natale (che ha anche escluso la Giornata Rossazzurra, ndr) si è registrata una lieve ripresa delle entrate economiche.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***