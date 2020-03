LO SCHIAVO (D.S. Vibonese): “Tsunami tecnico, il 5 aprile inizia un altro campionato”

Il pensiero del Direttore Sportivo della Vibonese Simone Lo Schiavo sulla sospensione del campionato, ai microfoni di tuttoc.com:

“Le squadre più in forma dovranno forzatamente fermarsi, andando così incontro a un disagio. Al tempo stesso quelle che atleticamente dovevano recuperare qualcosa saranno avvantaggiate. Uno stop che cambia i piani di tutte le società: sia in chi lotta per la Serie B sia in chi lotta per la salvezza. Un mese di stop è veramente tanto. Il rinvio delle partite creerà un cambiamento dei valori e uno tsunami a livello tecnico: il 5 Aprile inizierà un altro campionato”.

