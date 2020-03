LUCARELLI: manca una gara ufficiale per toccare quota 200 panchine

Dopo la vittoriosa trasferta di Bisceglie, il Catania si sarebbe dovuto recare a Bari per disputare un match valido per la 31/a giornata del girone C di Serie C. La diffusione del Coronavirus ha, tuttavia, fermato il campionato. La gara del “San Nicola”, oltre ad essere affascinante visto il blasone delle due piazze, avrebbe rappresentato per mister Cristiano Lucarelli la numero 200 ufficiale su una panchina da professionista. Al momento, infatti, sono 199 le partite dirette dal tecnico livornese alla guida di Perugia, Viareggio, Pistoiese, Tuttocuoio, Messina, Livorno e Catania con un bilancio di 72 vittorie, 51 pareggi, 76 sconfitte, 234 reti all’attivo e 249 al passivo.

