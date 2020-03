LUPO (D.S. Venezia): “Chiusura campionati a rischio? Ripartirei con una B a 23 squadre l’anno prossimo…”

Fabio Lupo, Direttore Sportivo del Venezia, spiega quale potrebbe essere lo scenario futuro dei campionati italiani qualora non si facesse in tempo a portare a termine la stagione. Questo il suo pensiero sulle colonne de Il Gazzettino:

“Il rischio di non ripartire c’è, inutile nasconderlo, anche se credo si farà di tutto per tornare a giocare per via dei tanti interessi contrastanti e non solo sportivi. Se malauguratamente la situazione non dovesse migliorare se non peggiorare, ci sarebbero grossi problemi di tempistica per portarli a termine. Non sarà facile trovare una soluzione equilibrata. A mio avviso però andrebbero premiate con la promozione quelle squadre che ad oggi hanno acquisito un diritto, vale a dire le prime tre di C e le prime due di B. Al contempo non si potrebbero più disputare i playoff, per cui andrebbe indennizzato economicamente chi avrebbe dovuto ma non ha potuto competere fino all’ultimo per salire di categoria. Le retrocessioni andrebbero bloccate, ripartendo l’anno prossimo con una B anche a 23 squadre e prevedendo sei discese per riequilibrare il numero di partecipanti”.