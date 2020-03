MARINO: “Grande rapporto con Di Natale e Lucarelli. A Lo Monaco dico grazie, Argurio merita un bel plauso”

Mario Marino, Responsabile Area Tecnica del Calcio Catania che ha recentemente chiuso alcuni importanti accordi con club di Serie A per qualche giovane rossazzurro, concede un’intervista al quotidiano La Sicilia parlando anche dei rapporti intrattenuti con la precedente ed attuale dirigenza:

“Credo che tra le altre cose che ho realizzato al Catania, una importante è creare opportunità e prospettive ai tanti ragazzi emersi dal settore giovanile. Lo Monaco? Devo dargli il giusto riconoscimento per avere avuto l’opportunità di lavorare inizialmente ad Acireale e successivamente a Catania per due volte. Un sentito ringraziamento. Argurio? Merita un bel plauso. Ha avuto molte intuizioni felici. Bogdan, ora Welbeck, Mbende. Ma aggiungo tanti altri come Rizzo, Semenzato, Blondett, Aya, Silvestri, Calapai. Colpi importanti. Non è facile scegliere e non avere la libertà di decidere. Di Natale? E’ diretto e spicciolo, non può e non vuole perdere tempo. Ricevo da lui apprezzamenti e inviti a continuare così. Pulvirenti mi stima come persona e professionista dai tempi di Acireale. Con Lucarelli, invece, si parte da un bel rapporto personale e di lavoro, di conoscenza e rispetto completato dal tempo e dalla frequenza quotidiana”.

