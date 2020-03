MARTINEZ VS FURLAN: cambiano le gerarchie o tornerà il portiere friulano a difesa dei pali?

Esordio in questo campionato per Miguel Martinez. L’estremo difensore spagnolo, “approfittando” di un leggero problema fisico occorso a Jacopo Furlan, ha difeso i pali del Catania domenica pomeriggio contro la Vibonese. Al termine della partita, in sala stampa, ha ammesso di sentirsi un titolare di questa squadra allenandosi giorno dopo giorno per il raggiungimento di tale scopo. Finora lo avevamo visto all’opera in Coppa Italia, facendo bene la sua parte. Adesso sarà interessante vedere se si registrerà un cambio nelle gerarchie della porta rossazzurra, oppure se a Bisceglie tornerà in campo dal 1′ Furlan.

