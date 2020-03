MAZZARANI: “Voglio essere decisivo per il Catania. Corsa sotto la Curva una liberazione per me”

Ha messo a segno il gol decisivo ai fini della vittoria del Catania contro la Vibonese. Parola ad un euforico Andrea Mazzarani in sala stampa:

“Fisicamente sto abbastanza bene. Oggi il mister mi ha impiegato da esterno d’attacco nel 4-3-3. Ho cercato di dare il mio contributo. La squadra ha spinto tanto cercando la vittoria con tutte le proprie forze. Ce lo stiamo meritando questo momento importante perchè oltre al cuore stiamo offrendo prestazioni importanti anche a livello di gioco. La mia corsa sotto la Curva Nord? Per me è stato importante segnare. Dopo il rigore sbagliato tornavo a giocare qui, pertanto un po’ di pressione c’era. Le parole del mister in settimana mi hanno dato maggiore responsabilità e voglia di essere un punto di riferimento decisivo per la squadra. Non mi capita spesso di andare sotto la Curva, l’ho fatto perché è stata una sorta di liberazione e di ringraziamento verso questi tifosi che ci stanno sostenendo ogni domenica e noi li ripaghiamo con le prestazioni. E’ nata una bella sinergia. Quando Pinto ha avanzato palla al piede ho gridato veramente forte perché ho visto che loro si schiacciavano tanto verso la porta, sono rimasto indietro ed aspettavo la ricezione del pallone. E’ andata bene”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***