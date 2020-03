MILANESE (A.U. Triestina): “Propongo una C alla quale partecipino soltanto le grandi piazze”

L’Amministratore Unico della Triestina Mauro Milanese lancia una proposta per fare ripartire al meglio il campionato di Lega Pro, in un’intervista concessa a Il Piccolo:

“Costituire una serie C d’élite alla quale partecipano le prime sei-sette della classifica di ogni singolo girone della prossima stagione. Un torneo vendibile meglio a tv e sponsor, uno spettacolo più appetibile con tutte le grandi piazze coinvolte in modo tale da raccogliere nuove risorse. Insomma tutte le società, che investono milioni, avrebbero 4 promozioni a disposizione. Le realtà più piccole per bacino diventerebbero la palestra dei nostri giovani e con prestiti e premi di valorizzazione avrebbero anche loro grandi vantaggi. È solo un’idea personale che lancio oggi ma sulla quale sto ragionando da tempo. Questo può diventare veramente l’anno zero anche per il nostro movimento”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***