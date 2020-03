MINACCE SINDACO: identificato e denunciato 61enne

Dopo avere avuto notificate le cartelle per il pagamento delle tasse sui rifiuti da parte del Comune, aveva insultato il sindaco Salvo Pogliese minacciandolo di “prenderlo a calci” e di “svaligiargli la casa”, sostenendo di “non avere paura del carcere” attraverso un video pubblicato su Facebook che ha avuto oltre 30 mila visualizzazioni e numerose condivisioni. Si tratta di un 61enne, che aveva commesso in precedenza altri reati. Identificato da agenti della polizia postale e della Digos è stato denunciato per minacce gravi e istigazione a delinquere. Nella sua abitazione, durante una perquisizione, la squadra mobile ha trovato un’arma giocattolo che è stata sequestrata. L’uomo è stato quindi condotto negli uffici della questura dove è stato denunciato. Il questore Mario Della Cioppa non esclude l’applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno anche perché “sia di monito a tutti quelli che ritengano utilizzare il web per minacciare o insultare”.

