DI NATALE: “Gruppo di lavoro straordinario. Impresa molto difficile, ma possiamo farcela. Sostegno tifosi motivo quadruplo di voglia di arrivare”

Intervento telefonico a Unica Sport di Giuseppe Di Natale, Amministratore Delegato del Calcio Catania confermato nel nuovo CdA:

“Gli ultimi giorni sono stati abbastanza impegnativi, come i 35 che mi hanno preceduto del resto. Abbiamo parlato e discusso molto, trovando anche dei punti di convergenza. C’è stato un nuovo assetto generale che parte dalla controllante Finaria fino ad arrivare al Calcio Catania, con una nuova distribuzione delle deleghe. Io farò del mio meglio per il Catania e spero di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi. Non è così facile, non ho mai nascosto le difficoltà. Non vorrei essere troppo caricato di responsabilità, che comunque ho e delle quali non mi sono mai sottratto. Spero di riuscire a ripagare le aspettative dei tifosi che mi hanno accolto veramente bene facendomi sentire tutta la loro stima e questo per me è motivo doppio d’orgoglio, motivo forse quadruplo di voglia di arrivare e raggiungere gli obiettivi più importanti possibili”.

“Sin dal primo giorno che sono entrato all’interno di questa famiglia ho trovato un grandissimo gruppo di lavoro dal punto di vista tecnico ma anche amministrativo. Ho il pregio e privilegio di lavorare con un gruppo straordinario. Tutto questo sta venendo fuori, abbiamo pochissimo tempo e siamo senza risorse ma quel che è stato fatto è sotto gli occhi di tutti, insieme siamo riusciti a rendere l’ambiente più sereno e congeniale al lavoro sportivo e societario. Questo non può che portare frutti. Sappiamo che dobbiamo centrare un’impresa molto difficile ma col supporto di città, stampa, tifosi, squadra e società possiamo farcela“.

“Stipendi? Entrerei in un discorso fatto di centomila problematiche che, credetemi, oggi farebbero solo male al Calcio Catania. Non dobbiamo regolare i conti da nessun parte. Nessuno ha litigato con nessuno. Nessuno ha bisogno di colpire nessun altro. Tutti noi abbiamo l’obiettivo comune del bene e della salvaguardia del Calcio Catania. Cessione? E’ una delle ipotesi importanti considerate, l’ho sempre detto. Opero su un piano di lavoro che mi vede molto impegnato malgrado io non sia più in Finaria. C’è un’attività a 360 gradi che riguarda un gruppo molto ampio e complesso come quello gestito da Finaria. Il tempo gioca a nostro sfavore. Lavoriamo con i minuti contatti. Sottolineo l’affetto della città, dei tifosi che non è certamente per la mia persona nonostante l’accento del sottoscritto, ma per il Calcio Catania. Non avevo bisogno di questa dimostrazione ma ho visto che veramente Catania possiede una platea, un attaccamento importantissimo che non bisogna assolutamente disperdere. Non sono un uomo solo. Ripeto, ho l’onore di far parte di un gruppo importante. Ho la fortuna e l’onore di avere un grande mister e un gruppo di ragazzi che ci può aiutare molto”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***