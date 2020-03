NUMERO STRANIERI: Bisceglie e Catania tra i primi posti nel girone C

Non siamo ai livelli del famoso Catania argentino, ma non mancano gli stranieri in casa rossazzurra. In questo senso la rosa dell’Elefante ne comprende 7: Miguel Martinez, Emmanuel Mbende, Nana Welbeck, Bruno Vicente, Kalifa Manneh, Maks Barisic e Steve Beleck. Numero inferiore nel girone C di Serie C solamente ad Avellino e Bisceglie (9). I nerazzurri stellati, prossimi avversari del Catania, presentano in organico i seguenti stranieri: Petko Hristov, Joao Silva, Layousse Diallo, Urban Zibert (ex obiettivo di mercato degli etnei), Albert Rafetraniaina, Mady Abonckelet, José Luis Sierra, Álvaro Montero, Osarimen Ebagua (ex rossazzurro).

