OLIVEIRA: “Ho bei ricordi di tutte le maglie indossate”

51/o compleanno per l’ex attaccante del Catania Luis Oliveira, che da settembre abita in provincia di Venezia dopo aver lasciato Muravera. Ne approfitta per ribadire l’importanza di stare a casa, parlando anche del suo presente a L’Unione Sarda:

“Questa è grande emergenza. State a casa. Uscire può diventare pericoloso per tutti noi. Il Coronavirus ha sconvolto la vita di tutti, in Veneto la situazione non è facile. Qui mi sto trovando bene, c’è tanto rispetto. Mi ha chiamato una piccola società, curo la scuola calcio. Poi il Coronavirus ha bloccato tutto e tutti. E’ dura, ma bisogna accettare le regole per il bene di tutti. Non ha senso andarsene in giro senza una reale necessità. Futuro? Io voglio guardare in avanti. A 51 anni si può fare ancora tantissimo. Il mio passato? Ho segnato tantissime reti, alcune bellissime come quelle all’Inter e alla Juventus ma non so quante esattamente ne ho fatte. Mi sono trovato bene ovunque. Ho bei ricordi di tutte le maglie che ho indossato”.

