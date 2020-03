SERIE A – Pellissier (Chievo): “Taglio stipendi? Non credo AIC sia d’accordo”

Attuale Responsabile dell’Area Tecnica del Chievo Verona, Sergio Pellissier illustra il suo punto di vista in merito all’eventuale taglio degli stipendi ai calciatori:

“Gli stipendi tra le varie categorie non sono uguali, e neppure in B tanti guadagnano come in A. Non solo, ci sono anche molti calciatori che hanno attività parallele nelle quali hanno investito e che devono mantenere. Forse l’AIC potrà esser d’accordo con il blocca ai campionati, ma non credo con i tagli agli stipendi. E’ chiaro però che ora si fatica anche a parlarne, è troppa l’incertezza: regna il caos”, le parole di Pellissier a tuttomercatoweb.com.

