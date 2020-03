PINTO: “Sosta con ci aiuta, ma recuperiamo infortunati. Siamo retribuiti puntualmente, cercheremo di dare una mano al Catania vincendo i Play Off”

Intervenuto telefonicamente ai microfoni di Pianeta Catania, il terzino rossazzurro Giovanni Pinto commenta l’emergenza Coronavirus con un occhio rivolto al prosieguo della stagione:

“Il momento lo stiamo vivendo come tutti gli italiani. Siamo preoccupati ma fiduciosi che prima o poi la situazione migliorerà e torneremo a vivere e trascorrere le giornate come sempre fatto. Allenamenti? Il mister ha stilato una tabella di allenamento propedeutica ma c’è la paura di uscire e dal decreto non si sa bene se è realmente possibile farlo per allenarsi. Purtroppo non possiamo fare altro che aspettare che questa situazione rientri prima possibile tornando ad allenarci tutti insieme. Secondo me la decisione di non giocare è stata un pò tardiva. Anche a Bisceglie non sapevamo bene se giocare o meno. Adesso si sono accorti un pò tutti della gravità della situazione. Per noi calciatori è molto più pericoloso”.

“Questa sosta non ci aiuta tantissimo perchè venivamo da un filotto positivo. Dopo la sconfitta interna col Monopoli abbiamo capito di con avere nulla da perdere e sono emersi i nostri valori. E’ un peccato questa sosta, ma ci permette di recuperare gli infortunati di lungo corso che potrebbero dare una mano nel caso in cui il campionato dovesse riprendere. Non si può essere perfetti in tutte le partite, ci sono sempre dei momenti in cui le cose non riescono ed altri dove tutto gira per il meglio. L’importante è sempre allenarsi e stare sul pezzo. La testa conta tantissimo nel calcio. Spero di aiutare i compagni cercando di raggiungere la posizione migliore in zona Play Off, giocandocela fino alla fine”.

“Quanto hanno inciso, incidono e incideranno i problemi extra-campo? Dobbiamo estraniarci dal contesto societario. Fino ad ora ci hanno sempre retribuito puntualmente, non possiamo lamentarci. Siamo calciatori, dobbiamo pensare solamente al campo, cercando anche di dare una mano alla società per venirne fuori. Vincendo magari i Play Off perchè si potrebbero aprire scenari diversi“.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***