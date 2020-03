PORTE CHIUSE (Sondaggio): decisione giusta da parte del Governo?

Fa discutere la decisione del Governo di consentire la disputa delle partite a porte chiuse in tutte le manifestazioni sportive italiane, vista l’emergenza Coronavirus. In Serie C molti dirigenti sono in ansia per le difficoltà economiche che si ritroveranno ad affrontare nei prossimi 30 giorni, ma si è preferito adottare tale soluzione per ridurre il rischio contagio. E tu, cosa ne pensi? Sei favorevole a riguardo? Esprimi la tua preferenza attraverso il sondaggio proposto da TuttoCalcioCatania.com:

Giusto giocare a porte chiuse? Sì, decisione corretta No, le partite andavano rinviate Si sarebbe dovuto giocare a porte aperte solo nelle zone meno colpite dal virus Si doveva giocare regolarmente Created with

