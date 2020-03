RAFFAELE (all. Potenza): “Squadre come il Catania erano partite con le migliori intenzioni, noi ed il Monopoli le outsider”

Intervistato da La Nuova del Sud, il tecnico del Potenza Giuseppe Raffaele fa un bilancio della stagione fin qui disputata. Queste le dichiarazioni riprese da tuttopotenza.com:

“Parlare di calcio in questo momento è davvero difficile. Abbiamo fatto finora un grandissimo campionato e raggiunto livelli di standard elevati, mi farebbe piacere continuare su questa strada. Lo stop è arrivato mentre eravamo in un ottimo momento dove eravamo usciti alla grande soprattutto caratterialmente dopo un momento un po’ così. Sono davvero soddisfatto della mia squadra e di questo gruppo. Reggina e Bari hanno un valore nettamente superiore, poi ci sono formazioni come Catanzaro, Catania, Ternana e Teramo che erano partite con le migliori intenzioni ed attrezzate per fare bene, le outsider siamo noi ed il Monopoli. Non abbiamo nessun rammarico. Spero si arrivi ad una certa tranquillità e si chiuda la stagione, poi per i contratti dei giocatori si andrà sicuramente incontro e si valuteranno altri tempi per la nuova stagione, l’importante è che il campionato emetta dei verdetti”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***