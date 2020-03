RAPISARDA (Sambenedettese): l’ex Catania effettua donazioni per la ricerca sul Coronavirus

I giocatori della Sambenedettese Orlando, Massolo, Cernigoi, Grandolfo, Gelonese ed il capitano Francesco Rapisarda, 27enne terzino catanese cresciuto nelle giovanili del Catania ed attuale bandiera rossoblu, hanno effettuato donazioni sui principali siti online per la ricerca sul Covid-19. Iniziativa lodevole in un momento in cui tutta l’Italia è chiamata responsabilmente a fare la propria parte per fronteggiare la minaccia del Coronavirus.

