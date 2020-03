RENDIMENTO: da Mbende a Pinto, quanti giocatori rigenerati dalla cura Lucarelli

Nel recente periodo molti giocatori hanno beneficiato della cura Lucarelli che ha fruttato quattro vittorie e due pareggi. Si sono distinti in particolare i difensori Moise Mbende, Giovanni Pinto e Andrea Esposito, l’esterno offensivo Kevin Biondi ma anche il Curiale pre-infortunio.

Il pacchetto arretrato del Catania ha dato prova di grande consistenza per merito dei singoli, tra cui i rigenerati Mbende e Pinto. Il primo, dopo un difficile periodo d’adattamento al calcio italiano, è riuscito ad emergere e mostrare doti atletiche considerevoli. Il secondo si è messo in luce con numerose sgroppate sulla fascia e partecipazione attiva alla manovra offensiva. Menzione speciale per Esposito, il quale ha dato il proprio contributo in termini di esperienza e affidabilità nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa.

L’emergente Kevin Biondi è tra quei giocatori cresciuti sul piano del rendimento rispetto alla prima parte della stagione. Il ragazzo proveniente dalle giovanili si è guadagnato con merito il posto da titolare in squadra, giostrando sia da esterno offensivo che da trequartista a supporto di un attaccante di manovra. Finché il fisico glielo ha permesso anche Davis Curiale ha beneficiato del lavoro di mister Lucarelli trovando la via del gol con discreta regolarità.

