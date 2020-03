SALANDRIA: l’ultimo gol lo aveva segnato a Catania

Ritorno al gol in competizioni ufficiali per Francesco Salandria. Il centrocampista, andato a segno per la prima volta a Bisceglie con la maglia del Catania, non entrava nel tabellino dei marcatori dal 15 maggio 2019. Allora militava nella Reggina e siglò il gol del momentaneo 1-1 amaranto proprio contro il Catania allo stadio “Angelo Massimino”, in occasione dei play off. La gara finì 4-1 per i rossazzurri, trascinati dalle realizzazioni di Vincenzo Sarno, Matteo Di Piazza, Alessandro Marotta e l’autorete di Daniele Gasparetto.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***