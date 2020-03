SAPORETTI: ritorno in pista dopo tanta sfortuna

Appena cinque apparizioni in questa stagione con la maglia del Catania per Lorenzo Saporetti. Il difensore classe ’96 era partito abbastanza bene sotto la gestione di Andrea Camplone, disputando le prime tre gare di campionato da titolare. A Potenza, però, un infortunio muscolare lo mise ko nel corso del primo tempo. Da lì in poi, Saporetti non ha quasi mai più visto il campo dovendo seguire un lungo iter riabilitativo. Il 23 ottobre scorso subentrò nel finale di Catania-Bisceglie a Giovanni Marchese malgrado non fosse ancora al 100%.

In seguito, nuovi problemi fisici e ritorno in campo datato 19 gennaio 2020 contro il Potenza al “Massimino”, rilevando Emmanuel Mbende al 74′. Purtroppo per Saporetti, però, la gara durò pochi minuti a seguito di una distorsione alla caviglia. Dose di sfortuna massiccia per il ragazzo di Forlì che, finalmente, è tornato a disposizione di Lucarelli nella gara vinta contro la Vibonese domenica. Il Catania potrà quindi contare su un ulteriore tassello per il reparto arretrato, capace di giostrare all’occorrenza sia da terzino sinistro che da centrale di difesa.

