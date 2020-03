Solo un pareggio per la Vibonese. La squadra calabrese ospita la Paganese nell’anticipo della 30/a giornata del girone C di Serie C non andando oltre il risultato di 1-1. Gara sostanzialmente equilibrata, che si sblocca al minuto 77 su calcio di rigore trasformato da Tito. Poco prima del 90′, però, la formazione azzurrostellata pareggia i conti con Scarpa che approfitta di un’ingenuità difensiva e batte Mengoni.

