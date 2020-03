SERIE C: Potenza, 0-0 con la Cavese. Catanzaro 1-1 Bari. Come cambia la classifica

Si sono disputati i posticipi della 30/a giornata del girone C di Serie C. Il Potenza non è andato oltre lo 0-0 contro la Cavese allo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia. C’era curiosità anche per il big match Catanzaro-Bari, concluso 1-1: vantaggio immediato di Antenucci, pareggio giallorosso firmato da Kanoute al 52′. Per effetto di questi risultati, ecco come cambia la classifica nel raggruppamento meridionale:

Reggina 69 Bari 60 Monopoli 57 Potenza 55 Ternana 51 Catania 47 Catanzaro 43 Teramo 41 Virtus Francavilla 40 Avellino 40 Vibonese 39 Viterbese 39 Casertana 38 Cavese 37 Paganese 36 Picerno 32 Sicula Leonzio 29 Bisceglie 20 Rende 18 Rieti 15

