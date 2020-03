SERIE C: prime ipotesi di calendario se si riprenderà a maggio

La Gazzetta dello Sport formula le prime ipotesi nel caso in cui il campionato di Serie C dovesse riprendere a maggio. Il girone C giocherebbe il 3, 10, 17, 24 e 31 maggio, ripartendo dalla 31/a giornata. Poi, 7, 10 (turno infrasettimanale) e 14 giugno le ultime tre giornate della stagione regolare. I Play Off partirebbero il 17 giugno, che si concluderebbero il 19 luglio con la finale di ritorno. Tutto dipenderà, ovviamente, dall’evolversi dell’emergenza legata al Coronavirus.

