SERIE C: risultati e classifica. Il Catania sale a quota 47, anche la Leonzio continua a vincere

In attesa dei posticipi del lunedì Cavese-Potenza e Catanzaro-Bari, ecco come cambia la classifica del girone C di Serie C a seguito dei risultati maturati nella 30/a giornata:

RISULTATI

Avellino 2 – 0 Ternana (12′ Albadoro, 87′ Di Paolantonio)

Bisceglie 0 – 1 Catania (63′ Salandria)

Monopoli 0 – 1 Casertana (93′ Corado)

Picerno 0 – 2 Reggina (6′ Paolucci, 87′ Sarao)

Sicula Leonzio 1 – 0 Rende (58′ Lescano)

Teramo 0 – 1 Virtus Francavilla (26′ Vazquez)

Viterbese 0 – 1 Rieti (64′ De Paoli)

CLASSIFICA

Reggina 69 Bari 59 Monopoli 57 Potenza 55 Ternana 51 Catania 47 Catanzaro 42 Teramo 41 Virtus Francavilla 40 Avellino 40 Vibonese 39 Viterbese 39 Casertana 38 Cavese 37 Paganese 36 Picerno 32 Sicula Leonzio 29 Bisceglie 20 Rende 18 Rieti 15

