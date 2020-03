IL SINDACO: “Coronavirus? Forse i catanesi hanno capito la gravità. Il video di San Cristoforo…”

Intervistato dal Quotidiano di Sicilia, il sindaco di Catania Salvo Pogliese continua ad appellarsi al buon senso dei cittadini per contrastare nel migliore dei modi l’emergenza Coronavirus:

“Ai cittadini dico di rispettare le prescrizioni che sono state individuate a tutela della salute di ognuno, sia per se stessi che per i propri familiari e per tutta la comunità. Devo dire comunque che io sono rimasto colpito dall’atteggiamento, anche degli operatori commerciali, al di là delle pecore nere che ci sono sempre, in tutti i greggi. Tra pescheria e piazza Carlo Alberto – e stiamo parlando di 739 licenze per piazza Carlo Alberto e 290 alla pescheria quindi un totale di oltre 1.000 licenze che vuol dire tre, quattro mila operatori –nel giorno di prima applicazione non abbiamo avuto nessun problema di ordine pubblico. Nessuno ha cercato di montare. I catanesi forse hanno capito la gravità del problema. Sui numeri credo che abbia inciso il focolaio di Agraria legato a quel convegno”.

“Il video di San Cristoforo, dove alcuni cittadini si facevano beffa di decreti e ordinanze?Era assolutamente precedente a un controllo fatto subito dopo. Sono stati già sanzionati. Il filmato che sta circolando dunque è precedente all’intervento. Quell’attività è stata chiusa e si stanno individuando le persone che hanno fatto quelle dichiarazioni nel video. Stiamo individuando anche quelli che erano fuori dal locale”.

