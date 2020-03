IL SINDACO: “Coronavirus, stragrande maggioranza dei catanesi si comporta in modo ineccepibile”

A proposito del rispetto delle prescrizioni inserite all’interno dei provvedimenti emanati dalle autorità nazionali, regionali e locali in tema di Coronavirus, il sindaco di Catania Salvo Pogliese effettua le seguenti considerazioni sui canali social:

“Devo dire che la stragrande maggioranza dei catanesi si sta comportando in maniera ineccepibile. Vi è una sparuta minoranza che evidentemente non ha ancora capito l’assoluta importanza di rispettare se stessi e gli altri. Le forze dell’ordine si stanno comportando in maniera encomiabile attraverso uno sforzo corale e sinergico. Agli operatori della sanità va rivolto un sincero sentimento di gratitudine per quello che stanno facendo, per come lo stanno facendo, per lo spirito di abnegazione che ne sta caratterizzando l’azione, per la professionalità ed i rischi che stanno correndo a tutela dell’interesse collettivo”.

