SOTTIL: “Ternana interessata a me? Nessun contatto”

In queste ore sono rimbalzate voci relative ad un possibile interessamento della Ternana manifestato nei confronti di Andrea Sottil, allenatore ancora sotto contratto con il Catania. Il diretto interessato ha così commentato ai microfoni di calciofere.it:

“Ho letto anche io ciò che si sta dicendo in giro, ma io non ho avuto chiamate e non ho sentito nessuno. Non so da dove siano uscite queste cose. Sicuramente sarebbe un onore. La Ternana è una piazza interessante e importante, così come so che ha una proprietà importante e molto determinata. Però, come ripeto, non ho avuto chiamate da lì“.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***