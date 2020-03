TORRE DEL GRIFO: otto gol in partitella, Barisic rientra in gruppo

Secondo allenamento settimanale, per il Catania, a Torre del Grifo: conclusa una sessione di forza in palestra, mister Lucarelli ha disposto lo svolgimento di una partitella caratterizzata da otto reti nell’arco di un’ora, schierando nella seconda frazione di gioco sei calciatori della “Berretti”. Capitan Marco Biagianti ha aperto le marcature con una splendida conclusione all’incrocio dei pali; doppiette per Maks Barisic, al rientro in gruppo, Leo Beleck e Gabriele Capanni, che ha trasformato un calcio di rigore. A segno anche Alessio Curcio.

